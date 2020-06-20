  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:37:16 -
Şanlıurfa'da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalle ile 37 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Haliliye ilçesinde Mağaracık Mahallesi, Hilvan ilçesinde Ovacık Mahallesi, Viranşehir ilçesinde Sayoba Mahallesi ile Viranşehir'de 9, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 7, Suruç'da 6, Eyyübiye'de 4, Siverek'te 2, Hilvan'da 1, Birecik ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerindeki 1 mahalle ile 1 sokak ve 9 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı