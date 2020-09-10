  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da 3 dine ev sahipliği yapan tarihi Ulu Cami ışıklandırıldı
Aktüel

Şanlıurfa'da 3 dine ev sahipliği yapan tarihi Ulu Cami ışıklandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:29:04 -
Şanlıurfa'da 3 dine ev sahipliği yapan tarihi Ulu Cami ışıklandırıldı

ŞANLIURFA (AA) - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da 3 semavi dine ev sahipliği yapan tarihi Ulu Cami özel sistemle ışıklandırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önce sinagog olarak inşa edilen, daha sonra kiliseye, ardından camiye dönüştürülen Ulu Cami, tarihi geçmişi ve mimari yapısıyla kentin en çok ilgi gören tarihi mekanlarının başında geliyor.

Kentin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şanlıurfa'nın en özel simgelerinden Ulu Cami için ışıklandırma sistemi kurdu.

Özel ışıklandırma sistemi sayesinde cami ve özellikle minaresi, şehrin silüetine farklı bir renk katarak görenleri adeta büyülüyor.

Şehrin ilk ve tek saat kulesi olma özelliğini taşıyan caminin minaresine ise dev Türk bayrağı asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentteki tarihi eserlerin görsellerini iyileştirmeye yönelik çalışma yaptıklarını belirtti.

Şanlıurfa'nın 12 bin yıllık kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Beyazgül, "Şehrimizin merkezini oluşturan Ulu Cami bölgemizde özel bir silüetimiz var. Özellikle gece görünümünde bu silüeti tamamlamak için bir çalışma başlattık. Ulu Cami'mizi ışıklandırarak alanın görüntüsüne ayrı bir renk kattık. Bu tür çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Belediye kısa süre önce de yaklaşık 2 bin yıllık kaya mezarlarının yer aldığı Kızılkoyun Mağaraları'nın bulunduğu bölgenin ışıklandırılmasını sağlamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi katıldığı televizyon programında, terör sevici HDP'nin 10 tarikatla bağlantısının olduğunu söyledi.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak
Dünya

Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının koronavirüse rağmen rekor seviyede olduğunu ve küresel sıcaklık artışının..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı