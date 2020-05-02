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Aktüel

Şanlıurfa'da 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:33:00 -
Şanlıurfa'da 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 binada uygulanan karantinanın sona ermesine karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karaköprü ilçesinin Akpıyar ve Karşıyaka mahallerinde bulunan 2 bina ile Bozova ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir binanın 14 gün karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Kovid-19 hastalarının adresten ayrılması ve yeni pozitif vakanın tespit edilmemesi üzerine binalardaki karantina tedbirinin sona erdiği kaydedildi.

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