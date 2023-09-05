Şanlıurfa'da 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, kentte bazı adreslere düzenlendiği operasyonlarda 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine gönderildi.