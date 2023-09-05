  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şanlıurfa'da 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Şanlıurfa'da 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-05 14:59:00 -
Şanlıurfa'da 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kentte bazı adreslere düzenlendiği operasyonlarda 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23