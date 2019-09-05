Şanlıurfa'da 20 düzensiz göçmen yakalandı Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu kişilerin içerisinde bulunduğu iki aracın kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Kent girişinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.