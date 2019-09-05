Şanlıurfa'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.05 Eylül 2019 Perşembe 15:24
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu kişilerin içerisinde bulunduğu iki aracın kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Kent girişinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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