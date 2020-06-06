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Şanlıurfa'da 2 mahalle ile bir sokak ve 11 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 22:39:23 -
Şanlıurfa'da 2 mahalle ile bir sokak ve 11 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile bir sokak ve 11 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Karaköprü, Viranşehir, Birecik, Halfeti ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Birecik'in Böğürtlen Mahallesi, Siverek'in Erbey Mahallesi, Halfeti'nin Özmüş Mahallesi Yolgeçer Sokağı ile Eyyübiye'de 4, Karaköprü'de 2, Viranşehir'de 3, Birecik'te 1 ve Siverek'te 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Haliliye'nin Acaryurt Mahallesi, Eyyübiye'nin Selman Mahallesi Selman Sokağı ile Haliliye, Karaköprü, Viranşehir, Siverek ve Eyyübiye ilçelerindeki 9 binada uygulanan karantina sona erdirildi.

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