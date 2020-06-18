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Sağlık

Şanlıurfa’da 2 mahalle ile 26 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 2 mahalle ve 26 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 mahalle ile 9 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:20:49 -
Şanlıurfa’da 2 mahalle ile 26 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 2 mahalle ve 26 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 mahalle ile 9 binada ise karantina uygulamasına son verildi.


Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Kararda, Karaköprü ilçesinde 5 bina, Haliliye ilçesinde 6 bina, Eyyübiye ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 2 bina, Viranşehir ilçesinde 9 bina, Ceylanpınar ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 1 bina, Siverek ilçesinde ise 1 mahalle ile 1 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 mahalle ile 9 binada ise karantinaya son verildi.

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