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Şanlıurfa’da 2 mahalle 1 sokak ve 11 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle, bir sokak ile 11 bina karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 22:38:50 -
Şanlıurfa’da 2 mahalle 1 sokak ve 11 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle, bir sokak ile 11 bina karantinaya alındı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eyyübiye, Karaköprü, Viranşehir, Birecik, Siverek ve Halfeti ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadelede yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Eyyübiye’de 4, Karaköprü’de 2, Viranşehir’de 3, Birecik’te kırsal Böğürtlen Mahallesi ile bir bina, Siverek’te kırsal Erbey Mahallesi ile bir bina ve Halfeti ilçesi Özmüş Mahallesine bağlı Yengeçler Sokak, 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.


Öte yandan, kentte bir mahalle, bir sokak ve 7 binada uygulanan karantina uygulaması ise sona erdirildi.

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