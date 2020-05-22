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Şanlıurfa’da 2 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:12:04 -
Şanlıurfa’da 2 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi ve Viranşehir ilçesi kırsal Elgün Mahallesi’nde 2 bina 14 gün karantinaya alındı.


Öte yandan Viranşehir ilçesi Yeni Mahalle’de bir binada ise uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

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