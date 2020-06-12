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Aktüel

Şanlıurfa'da 17 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 21:50:20 -
Şanlıurfa'da 17 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 8, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 2, Birecik'te 2, Viranşehir'de de 2 bina 14 gün karantinaya alındı.

Öte yandan, Viranşehir'de 2, Karaköprü'de 2, Eyyübiye'de 1, Bozova'da 1 ve Birecik'te de 1 binada uygulanan karantina sona erdi.


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