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Yerel Şanlıurfa'da 11 bin şahıs ve 2 bin araç kontrol edildi
Yerel

Şanlıurfa'da 11 bin şahıs ve 2 bin araç kontrol edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-17 11:20:00 -
Şanlıurfa'da 11 bin şahıs ve 2 bin araç kontrol edildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan şok uygulamalarda, 11 bin 395 şahıs ve 2 bin 465 aracı kontrol edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan şok uygulamalarda, 11 bin 395 şahıs ve 2 bin 465 aracı kontrol edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan şok uygulamalarda, 58 aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa genelinde yapılan uygulamalarda, 11 bin 395 şahıs ve 2 bin 465 araç kontrol edildi.

Denetimler sırasında 58 aranan şahıs yakalanırken 103 araca trafik kurallarını ihlalden idari para cezası uygulandı. (İLKHA)
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