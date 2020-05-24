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Aktüel

Şanlıurfa’da 10 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında il hıfzısıhha kurulu tarafından 10 bina karantinaya alınırken, bir firma ve 7 binada ise sonlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 03:18:15 -
Şanlıurfa’da 10 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında il hıfzısıhha kurulu tarafından 10 bina karantinaya alınırken, bir firma ve 7 binada ise sonlandırıldı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Karaköprü ilçesinde 1 bina, Eyyübiye ilçesinde 2 bina, Haliliye ilçesinde 4 bina, Siverek’te 2 ve Viranşehir’de ise 1 binada 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.


Öte yandan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir fabrika ve 4 ayrı binada, Eyyübiye ve Haliliye ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 7 binada uygulanan 14 günlük karantina tedbiri uygulaması ise son buldu.

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