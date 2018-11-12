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Şanlıurfa'da 1 PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 PKK'lı terörist yakalandı

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:33
Şanlıurfa'da 1 PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda bir terörist silahsız olarak yakalandı.

Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen terörist, işlemleri için Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 19:33
  1. Şanlıurfa

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