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Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 12 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:51:15 -
Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 12 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 12 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçakale Ohali Mahallesi, Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi ile Eyyübiye ilçesi Direkli, Mutlukaya, Topdağı, Eyüpnebi, Akabe mahalleleri ve Siverek ilçesi Haliliye, Ayvanat, Yenişehir, Esmerçayır ile Şirinkuyu mahallerinde oturan birer kişinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kişilerin yaşadığı Akçakale ilçesindeki Ohali Mahallesi'nin tamamıyla, 12 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Hilvan ilçesindeki Ovacık ve Siverek ilçesindeki Eğriçay mahalleleriyle, Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'ndeki bir binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

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