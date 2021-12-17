Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'ı ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Barış Pınarı Harekatı'yla huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn ilçesinde Suriyeli vatandaşları ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Vali Erin, Suriyeli vatandaşların sorunlarının çözümü için yetkililere talimat verdi.

Suriye Milli Ordusu Karargahı'nı da ziyaret eden Erin, Rasulayn temaslarının ardından Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.