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Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası
Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Preseli pamuğun kilogramı 7,60-10,10 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:41:03 -
Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,60-10,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 7,33 8,15
Kırmızı mercimek Kg 5,25 5,95
Nohut Kg 2,26 3,14
Mısır Kg 1,31 1,34
Buğday Kg 1,72 2,11
Arpa Kg 1,00 1,00
Preseli pamuk Kg 7,60 10,10
Yağlık çiğit Kg 0,75 0,75

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