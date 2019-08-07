Şanlıurfa Piazza’da alışveriş keyfi uzadı

Şanlıurfa’nın en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Piazza, ziyaretçilerinin bayram alışverişlerini rahatça yapabilmeleri için açılış ve kapanış saatlerini yeniden düzenledi.

AVM yönetimi tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, 10 Ağustos Cumartesi gününe kadar sabah saat 10.00’da başlayacak alışveriş keyfi saat 23.00’a kadar devam edecek. Bayramın ilk günü olan 11 Ağustos Pazar günü saat 13.00’da kapılarını açacak olan Piazza, yine saat 23.00’a kadar konuklarını ağırlamayı sürdürecek.

12 Ağustos ile 18 Ağustos tarihleri arasında ise sabah saat 10.00’dan gece 23.00’a kadar kapılarını açık tutacak olan AVM, 19 Ağustos’tan itibaren de normal açılış kapanış saatleri olan 10.00 ile 22.00 arasında alışveriş keyfi yaşatmaya devam edecek.

Bayram öncesi ve sonrasında AVM’yi ziyaret edecek olan misafirler, normal sezon indirimlerinin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası markanın bayrama özel sunduğu avantajlı fiyatlardan da yararlanma imkanı bulabilecek.