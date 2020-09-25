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Aktüel Şanlıurfa merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Aktüel

Şanlıurfa merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:49:17 -
Şanlıurfa merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 8 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 28'i yakalandı.

Şanlıurfa ve Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, mağdurlarda "kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçtiği" senaryosuyla korku ve tedirginlik yaratmak suretiyle iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 8 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Antalya, Kırşehir, Batman ve Yalova'da 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, daha önce aynı dosya kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonda da 22 zanlının tutuklandığı bildirildi.

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