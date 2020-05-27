Şanlıurfa Karaköprü TOKİ kura sonuçları
TOKİ Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaptığı konutlarla binlerce vatandaşın ev hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Şanlıurfa Karaköprü kurası başladı. Peki Şanlıurfa Karaköprü TOKİ kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir? Şanlıurfa Karaköprü TOKİ kura sonuçları isim listesi.
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan projelerden biri olan Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Maşuk Mahallesi’ndeki toplu konut projesinde kura sonuçları TOKİ’nin web sitesinden açıklanıyor. Kura sonucu ev sahibi olmaya hak kazananların listesi sonuçlar açıklandığında ayrıca kura listesi web sitemizde yer alacak.
Şanlıurfa Karaköprü Maşuk Toki konutları projesinden daire sahibi olabilmek için önce yüze 10 peşinat ödeniyor. Peşinat ödendikten sonra kalan tutarı 240 ay vade ile ödeyerek daire sahibi olabiliyorsunuz. Şanlıurfa Karaköprü Maşuk Toki kura sonuçlarını TOKİ’nin satış kura sayfasından öğrenilmekte.