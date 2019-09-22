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Şanlıurfa isotundan sabun imal edildi

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan, rengi ve acısıyla dikkati çeken isottan sabun yapıldı.

22 Eylül 2019 Pazar 14:18
Şanlıurfa isotundan sabun imal edildi

Şanlıurfa'da yemek ve kebapların vazgeçilmez lezzetlerinden isotun çekirdeğinden sabun üretildi.

Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Vardin ile 5 yüksek lisans öğrencisi, Teknokent Ar-Ge merkezinde yaptıkları araştırmalarda, isot çekirdek yağının, sinirler üzerinde etkin olan kapsaisin bileşeni içerdiğini belirledi.

Merkezde oluşturulan organik meyve işleme sistemiyle, bölgenin önemli ürünü Şanlıurfa isot çekirdeğini işleyen Vardin ve öğrencileri, bundan elde ettikleri yağı sabun yapımında kullanmaya başladı. "HarraNatura" ismiyle üretilen isotlu sabunlar, satışa sunuldu.

Prof. Dr. Hasan Vardin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda Mühendisliği Bölümü olarak bir süre önce GAP bölgesinde yetişen organik ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Bölgenin organik meyve bakımından çok zengin olduğunu belirten Vardin, şöyle devam etti:

"Merkezimizde nar çekirdeği, çörek otu ve Şanlıurfa isotunun çekirdeğini değerlendirmek için çalışma başlattık. Bu aylarda isot toplanmaya başlanır. İsot üretiminde, kurutma öncesinde yapılan ayıklama işlemi sırasında isot tohumları atık madde olarak açığa çıkmaktadır. Biz o tohumları belirli işlemlerden geçirdikten sonra kurutuyoruz, ardından soğuk presle isot çekirdeği yağı elde ediyoruz. Elde edilen bu isot yağı, ilaç, kozmetik ve gıda sektöründe birçok farklı şekilde kullanılabiliyor. Biz de bu elde ettiğimiz yağı kullanarak belirli işlemlerden sonra doğal isotlu sabun üretimini gerçekleştirdik."

İsot çekirdeği yağı kullanım alanı çok geniş

İsotlu sabunu piyasada yeni tanıtmaya başladıklarını ifade eden Vardin, "Vatandaşlarımızın ürünü tanıdıkça ilgileri artıyor. Gelen talep üzerine yurt içi ve yurt dışı pazarlara açılmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsot çekirdeği yağının birçok alanda kullanımının mümkün olduğunu anlatan Vardin, "İsotun beyaz tohumunun kurutulmasıyla elde edilen yağ, mutfakta sos olarak kullanılabilir." dedi.

Çöpe atılan çekirdekler değerlendiriliyor

Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Demet Ektiren de Şanlıurfa Teknokent'te başlattıkları çalışmayla birçok organik ürünü değerlendirme şekillerini öğrendiklerini söyledi.

Organik ürünlerin yağlarından sabun üretimine başladıklarını belirten Ektiren, "Şanlıurfa'nın önemli lezzetlerinden isotun mevsimi başladı. İsot temizlendikten sonra çekirdeği atılıyor. Ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgemizde yaygın üretilen ve değerlendirilen narın çekirdeği de atılıyor." dedi.

Ektiren, "İsot doğal antioksidandır. Ürettiğimiz ürün, tamamen doğal ve katkı maddesi olmayan bir ürün. Ayrıca isot ve nar yağlarını önümüzdeki dönemde krem olarak da değerlendirmek için çalışmalar yapacağız." şeklinde konuştu.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 14:18
  1. İsot
  2. Şanlıurfa
  3. Anadolu Ajansı

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