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Gündem Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
Gündem

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Payamlı Mahallesi yol ayrımı yakınlarında tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 16:54:00 -
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Hasan Yaman idaresindeki 21 UC 615 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Payamlı Mahallesi yol ayrımı yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü Yaman ile araçta bulunan 10 kişi yaralandı. 

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüstekilerin Hatay'ın Erzin ilçesinden dönen tarım işçisi oldukları öğrenildi.

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