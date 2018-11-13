Şanlıurfa Cezaevi'nde yangın tatbikatı

2012 yılında çıkan yangında 13 mahkumun yaşamını yitirdiği Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda öğle saatlerinde senaryo gereği yangın ihbarı yapıldı. İhbar üzerine cezaevine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri cezaevi önünde senaryo gereği çıkarılan yangına müdahale ederek söndürdü. Yetkililer, cezaevinde olası bir duruma karşı hazırlıklı olmak amacıyla tatbikatların sık aralıklarla gerçekleştirildiğini belirtti.



Yangın tatbikatı cezaevi çevresinde toplanan vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.