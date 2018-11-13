THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Şanlıurfa Cezaevi'nde yangın tatbikatı

Şanlıurfa'da bulunan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın tatbikatı yapıldı.

13 Kasım 2018 Salı 17:09
Şanlıurfa Cezaevi'nde yangın tatbikatı

2012 yılında çıkan yangında 13 mahkumun yaşamını yitirdiği Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda öğle saatlerinde senaryo gereği yangın ihbarı yapıldı. İhbar üzerine cezaevine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri cezaevi önünde senaryo gereği çıkarılan yangına müdahale ederek söndürdü. Yetkililer, cezaevinde olası bir duruma karşı hazırlıklı olmak amacıyla tatbikatların sık aralıklarla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yangın tatbikatı cezaevi çevresinde toplanan vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:09
  1. Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  2. Yangın tatbikatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karbonatı balla karıştırırsanız...
    1. Karbonatı balla karıştırırsanız...
    2. 10 bin bekçi alımı yapılacak
    3. Okul açıldı diye oyun isteğini..
    4. Apple eriyor! 30 yılda kazandığını 5..
    5. Balıktaki yüksek omeganın sırrı
    6. Kendimize gelelim, vakit geçiyor!
    7. 5 metre yüksekliğindeki tabelada..
    8. Özel halk otobüsü kamyona çarptı: 8..
    9. Köpekleri zehirleyip, ahırdan 40 koyun..
    10. 'Dar Kanal' hayatı zehir eder
    11. Sınır kapısında otomobil yakıt..
    12. Trabzonsporlu oyuncu konuştu: Bana maç..
    13. Evlerimizin mahremiyet nişanesiydi..
    14. Amasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı
    15. AB'den ayrılan İngiltere'ye kritik..
    16. Kötü sonuçlar alan takımın..
    17. Reflü ile mücadele sabır ve titizlik..
    18. İşte çimento ihracatının en çok..
    19. Doğalgaz faturalarında tasarruf..
    20. Fenerbahçe küme düşer mi?
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...