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Şanlıurfa - Ceylanpınar'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
Şanlıurfa - Ceylanpınar'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi silahıyla sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.

 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
  1. Suriye sınırı
  2. Şanlıurfa
  3. terörist yakalandı
  4. Anadolu Ajansı

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