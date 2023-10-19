Şanlıurfa Büyükşehir ile IOM tarafından hayvancılığa destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığının hayata geçirdiği, IOM Uluslararası Göç Örgütünün desteklediği ‘’Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Destek’’ projesi kapsamında kentte yaşayan yerli ve yabancı besicilere büyükbaş hayvan, yem ve sağım ekipmanları düzenlenen törenle dağıtıldı.

Büyükbaş hayvan dağıtım törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra IOM Ofis Müdürü Jinan Omar, Proje Destek Müdürü İvan Lavange ile besiciler katıldı.

IOM işbirliği ile düzenlenen Büyükbaş hayvan dağıtımıyla birlikte ailelere büyük bir destek sağlandığını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz ile IOM işbirliğiyle yaptığımız protokol çerçevesinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda 30 ailemize büyükbaş hayvan desteği sağlıyoruz. 14 çocuğu olan bir ailemiz var ve 14 çocuğu da yapılan destekle mutlu olmuştur. Salında mutlulukta bulaşıcı bir şey, bir kimse mutlu olursa o mutluluğu etrafına yayıyor. Bir büyükbaş hayvan desteği sağladık 14 tane mutluluk aldık. Her bir aileye 200 kilo saman, 1 ton yem, bin 700 kilo sılaş, 65 kilo arpa ezmesi, dezenfektan seti, vitamin ilacı ile bir büyükbaş hayvanı ailelerimize verdik. Yapılan proje kapsamında verilen büyükbaş hayvanlar aynı zamanda ailelerin geçimini sağlamada ki istihdam kapısı gibidir. Aileye ve ekonomiye faydalı çalışmalarımız devam edecektir’’ dedi.

IOM Proje Destek Müdürü İvan Lavange ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen büyükbaş hayvan desteklerinin devam edeceğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Büyükbaş hayvanları ve ekipmanlarını teslim alan aileler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile IOM yetkililerine teşekkür ettiler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve IOM’un (Uluslararası Göç Örgütü) desteğiyle hayata geçirilen “Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Destek Projesi” kentte hayvancılığı canlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, yerli ve yabancı besicilere yönelik geçen senelerdeki destek programlarının devamı sonucunda bu yıl da 30 aileye, büyükbaş hayvan, yem ve buzağı bakım seti hediye edildi.