Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “geleceğe” yatırım yapıyor

Yarını Kurmak” Projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve CONCERN Worldwide işbirliği ile hayata geçirilen Hayati Harrani Gençlik Merkezindeki Robotik Kodlama Atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Üreten nesil yetiştiriyor

Genç yeteneklerin bilgisayar kullanım becerilerini geliştirerek, teknolojiyi yakından takip eden çocuklara kodlamayı öğreterek yeni uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Delegasyonu ve CONCERN Worldwide destekli robotik kodlama atölyesini Hayati Harrani Gençlik Merkezi’nde hizmete sundu.

Açılışın ardından robotik kodlama

Atölyesini gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül atölyede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Başkan Beyazgül, CONCERN Worldwide Direktörü Ali Fuat Sütlü, Avrupa Birliği Delegasyonu Proje Müdürü Burçe Dündar ile bu tür projelerde ortak hareket etme, işbirliğini geliştirme konularında istişarelerde bulundu.

“Bu proje gençlere balık tutmayı öğretecek”

Atölye gezisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, robotik kodlama ve inovasyonun önemine değindi. Başkan Beyazgül, “Robotik Kodlama Atölyesi gençlerimize

balık vermek değil balık tutmayı öğretecek önemli bir projedir. Gençlerimiz bu atölyede uyum içerisinde Şanlıurfa’nın geleceğini şekillendirecekler” ifadelerini kullandı.

Büyük önem taşıyor

CONCERN Worldwide Direktörü Ali Fuat Sütlü ise projenin amaçlarından bahsederek teknoloji temelli becerilerinin kazandırılması amacıylabu tür projelerin giderek önem kazandığının altını çizdi.

Avrupa Birliği Delegasyonu Proje Müdürü Burçe Dündar da Şanlıurfa’da hayata geçirilen robotik kodlama atölyesinin öğrenmeye açık her yaştan gencin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

‘Şanlıurfa Bilim Merkezi’nde kazı çalışmalarına başlandı

Bilimin güneşinin bu topraklarda doğduğu ve dünyaya ilham olduğu bilinen Şanlıurfa’da gençlerin bilime olan ilgisini artırmak, bilimsel çalışmalara katkı sağlamak, Şanlıurfa’da bilim insanları, mucitler yetişmesini sağlamak amacıyla Şanlıurfa Bilim Merkezi inşaat alanında kazı çalışmaları devam ediyor. Köklü tarihinde birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da, TÜBİTAK’ın destekleriyle bilim ve teknoloji alanında da önemli adımlar atılıyor. İhale işlemleri tamamlanan Şanlıurfa Bilim Merkezinin yapılacağı alanda iş makineleri hummalı bir şekilde çalışıyor. Tarihin bilinen ilk bilim merkezlerinden olan Şanlıurfa, Bilim Merkezi’nin tamamlanmasıyla birlikte gelecekte de bu özelliğiyle anılacak ve bir bilim yuvası haline gelecek; çocukların kendilerini, yeteneklerini keşfedebilecekleri, Ar-ge çalışmalarını yürütebilecekleri, deney ve araştırma yapabilecekleri modern bir tesise kavuşmuş olacaklar.