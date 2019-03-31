0553 313 94 23

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi oyunu kullandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sabah erken saatlerinde ailesi ile birlikte gittiği Ayşegül Kaman Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 14:40
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi oyunu kullandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sabah erken saatlerinde ailesi ile birlikte gittiği Ayşegül Kaman Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.


Sabah erken saatlerde Karaköprü ilçesindeki Ayşegül Kaman Anadolu Lisesine giden Çiftçi, 31 Mart yerel seçimlerinin başta Şanlıurfa olmak üzere tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. Burada bir açıklamada bulunan Çiftçi, “Gerek siyasi parti yöneticileri gerek ise adaylar her türlü söylemi propaganda çerçevesinde söylerler. Ama neticede seçmen bu günü bekleyerek demokratik hakkını kullanmak suretiyle sandık başına gider. Bu gün bizlerde birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak reyimizi kullandık. Yerel seçimler ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin gelişimi için önemli tercihlerdir. Muhtarımızdan başlamak kaydı ile bize hizmet edecek olan Meclis Üyelerimizi, İlçe ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı seçiyoruz. Allah’ın izni kazanan Şanlıurfa’mız olacak herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu gün sükûnet ve huzur içerisinde bir seçimi gerçekleştiriyoruz tamamıyla insanlarımız demokratik bir olgunluğa erişmiş durumdadır, buda bizleri mutlu ediyor.İnşallah güzel bir şekilde sonuçlanır umarız ki kazanan Şanlıurfa olur. Bu güne kadar ilk kez aday olmadan oyumuzu kullanıyoruz destek veren, bizler ile yüreği atan ve emek veren tüm dostlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sandık görevlileri uyardı.... Hülya Avşar kabinde mührü unuttu
    1. Sandık görevlileri uyardı.... Hülya..
    2. Sezen Aksu bu kez oyunu kullandı
    3. Oy kullanmak için 12 TL harcadı
    4. Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    5. Beşiktaş'ta dehşet veren dakikalar!
    6. Kütahya yerel seçim sonuçları 2019 |..
    7. Vali Baruş çıkan kavgaya ilişkin konuştu
    8. Osmaniye'de korkutan yangın: 7 kişi..
    9. Herkes seçim onlar geçim derdinde
    10. Bulaşık makinesi deterjanlarına para..
    11. Muhtarlık seçimi aileyi böldü! 5 gözaltı
    12. GÜNCELLEME 2 - Malatya'da seçim..
    13. Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31..
    14. ALKÜ’nün Uluslararası kongresi..
    15. (Özel)Zehra Çilingiroğlu’da annesi..
    16. Gaziantep'te acı olay! Sele kapılarak..
    17. 73 yaşındaki adam oy kullanmaya..
    18. Ayvalık’ta restoranda korkutan yangın
    19. Judo: Büyükler Balkan Şampiyonası
    20. 15 Temmuz gazisi Algan engelleri aşıp..
    21. Yaşlı kadın sandalyeyle oy kullanmaya..
    22. Van’da oy sayımı başladı
    23. Hakkari’de oy kullanma işlemi sone erdi
    24. DP Genel Başkanı Uysal, oyunu..
    25. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    26. Başkan Arslan, oyunu kullandı
    27. İçişleri Bakanlığı: "2 vatandaş seçim..
    28. Siyasi partilerin il başkanları da..
    29. AK Parti’li Turan: “Milletimiz ne..
    30. Kırteke oyunu Akçadağ’da kullandı
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin