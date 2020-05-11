  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:28:42 -
Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak kapılarını yeniden açtı.

Şanlıurfa'da hizmetlerini durduran AVM'lerde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyete geçti. Kontrollü şekilde hizmete açılan işletmelerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı. AVM'lere gelen vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeri alındı. Personelin de maske kullandığı AVM'de, müşterilerin de mağazalarda maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

Kentteki bir AVM'nin halkla ilişkiler ve planlama müdürü Nevzat Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek "AVM'de düzenli olarak dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Sosyal mesafenin korunması için görevlilerimiz çaba gösteriyor. Müşterilerimizin güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için çaba harcıyoruz." diye konuştu.

- Adıyaman

Adıyaman'da da AVM'lerdeki iş yerleri hizmet vermeye başladı. Girişte yoğun tedbirler alınarak vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğü alışveriş merkezinde yetkililer maske takılması konusunda uyarılarda bulundu.

- Malatya

Malatya'da da alışveriş merkezleri hizmet vermeye başladı. AVM görevlileri ateşleri ölçülerek içeri alınan müşterilere sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. AVM'lerde personel de yüz siperliği ve maskeyle görev yapıyor.

Her yarım saate bir dezenfeksiyon çalışmasının yapıldığı alışveriş merkezinin giriş ve çıkışlarının yanı sıra bazı noktalarında dezenfektanlar bulunuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı