Şanlı zafere yeşil saygı! Karabağ’ın destansı mücadelesi fidanlarla ölümsüzleştirildi!

Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü vesilesiyle Bağcılar Belediyesi'nce Bağcılar Azerbaycan Dostluk Parkı'nda fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Programa; Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, MHP Bağcılar İlçe Başkanı Emre Dağcı ve çok sayıda davetli katıldı. Törende 44 günlük mücadeleyi simgeleyen 44 fidan dikildi. Programda konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, 8 Kasım'ın milli irade, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirterek, "Bu anlamlı buluşmayı düzenleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve tüm ekibine bu anlamlı anma için teşekkür ediyorum. Yapılan fidan dikme töreniyle küçükten büyüğe herkes Karabağ zaferinin önemini anlayacaktır. Çocuklarımıza tarihi anlatmalıyız ve aşılamalıyız. Bugün Azerbaycan halkı tarihine altın harfle yazılmış büyük zaferin 6'ncı yıl dönümü. 8 Kasım milli iradenin birlik ve beraberliğin sembolüdür.

44 gün süren mücadelenin sonucunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan ordusu işgal edilen topraklarımızı özgürleştirmiştir. Bu yolda kardeş Türkiye ile dayanışmamız ve işbirliğinin bundan sonra da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bugün dikeceğimiz 44 fidanın her biri geçmişe vefanın, geleceğe ümidin bir ifadesidir. Bu anlamlı töreni her zaman hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Burada dikeceğimiz her bir fidan, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimizin bir nişanesi olacaktır"

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan ise şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve kardeşlik bağlarını güçlendirmenin önemine değinerek, "Karabağ zaferinin 6'ncı yıl dönümünde aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere emanet etmek için bugün burada bir arada bulunuyoruz. Bugün burada dikeceğimiz her bir fidan; şehitlerimizin aziz hatıralarına duymuş olduğumuz vefanın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimizin ve geleceğe olan umudumuzun bir nişanesi olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev ve beraberindeki askeri personel heyeti, 44 fidanı toprakla buluşturup ilk can suyunu verdi.