Şanlı Türk askerine ‘Uzatmalı itin biri’ demişti! Dün banka soyguncusunun bugün Ekrem’in avukatı
Banka soyguncusu terörist için şarkılar yapan ve Şanlı Türk askerine “Uzatmalı itin biri” diyen “Yusuf mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım” diye yırtınan Zülfü Livaneli, şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun avukatlığını üstlendi.
Banka soyguncusu terörist için şarkılar yapan ve Şanlı Türk askerine “Uzatmalı itin biri” diyen “Yusuf mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım” diye yırtınan Zülfü Livaneli, yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbullulara sandığa gitme çağrısında bulundu. “Otuz yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için akl-ı selim sahibi tüm İstanbulluları Ekrem İmamoğlu’na oy vermeye davet ediyorum.” diyen Linaveli, banka soyguncusu teröristlerin avukatlığından sonra İmamoğlu’nun da avukatlığını üstlendi.
Ocak 1971'de THKO adına Ankara'da bir banka soygunu gerçekleştirerek kaçan ve hakkında yakalanma kararı olan Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan tüm Türkiye’de aranmaya başlandı.
Banka soyguncusu terörist Yusuf Aslan, 12 Mart 1971'deki muhtıradan 4 gün sonra Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalandı. Bundan bir hafta sonra da İnan, Kayseri'de yakalandı.
Gezmiş, Aslan ve İnan; Ankara 1 No.'lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafından yargılandı. CHP’nin kalemşoru Livaneli, banka soyguncusu terörist Yusuf Arslan ile ilgili ‘Şarkışla’ adlı bir şarkı yaptı.
Yaptığı şarkıda Şanlı Türk askerine ‘Uzatmalı itin biri’ diye yer veren Livaneli “akl-ı selim sahibi tüm İstanbulluları Ekrem İmamoğlu’na oy vermeye davet ediyorum.” diye bir çağrı yaptı.
İmamoğlu’na oy isteyen Livaneli’nin banka soyguncusu teröristleri öven şarkısının sözlerinin bir kısmı şöyle;
Gece Elmalı'da kalmış
Hamamcı Ali'yi sormuş
Uzatmalı itin biri (Türk Askeri)
Yusuf'u gaflette vurmuş
Uzatmalı itin biri
Yusuf'u gaflette vurmuş
N'olayıdım n'olayıdım
Okur yazar olayıdım
Deniz mahkemeye düşmüş
Avukatı ben olaydım
Yusuf mahkemeye düşmüş
Avukatı ben olaydım.
Medya
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