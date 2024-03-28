  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TKP'li genç Hamza Dağ'ı şaşırttı “AK Parti’'ye oy vereceğim”

Fatih'te "AK Parti kaybetsin" diye adaylarını geri çektiler! CHP'ye destek verecekler

Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Meğer gram altını 6 dolar daha pahalıya alıyormuşuz

Murat Kurum'dan İstanbullulara peş peşe müjdeler! 31 Mart için Zafer mesajı: Sahada gördüğümüz açık ara kazanacağımız

Seçime 3 gün kala CHP karıştı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi

CHP’li Menteşe Başkan Adayı Gonca Köksal’a rüşvet soruşturması

Kimi açlıktan ölüyor, kimi çöpe atıyor... Dünyada her gün 1 milyar öğün israf ediliyor!

28 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

28 Mart 1852: Seyyid Ömer Şevkî Efendi’nin vefatı (Mardin Müftüsü)
Gündem Şanlı Türk askerine ‘Uzatmalı itin biri’ demişti! Dün banka soyguncusunun bugün Ekrem’in avukatı
Gündem

Şanlı Türk askerine ‘Uzatmalı itin biri’ demişti! Dün banka soyguncusunun bugün Ekrem’in avukatı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 10:44:00 -

Banka soyguncusu terörist için şarkılar yapan ve Şanlı Türk askerine “Uzatmalı itin biri” diyen “Yusuf mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım” diye yırtınan Zülfü Livaneli, şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun avukatlığını üstlendi.

Banka soyguncusu terörist için şarkılar yapan ve Şanlı Türk askerine “Uzatmalı itin biri” diyen “Yusuf mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım” diye yırtınan Zülfü Livaneli, yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbullulara sandığa gitme çağrısında bulundu. “Otuz yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için akl-ı selim sahibi tüm İstanbulluları Ekrem İmamoğlu’na oy vermeye davet ediyorum.” diyen Linaveli, banka soyguncusu teröristlerin avukatlığından sonra İmamoğlu’nun da avukatlığını üstlendi.

  

Ocak 1971'de THKO adına Ankara'da bir banka soygunu gerçekleştirerek kaçan ve hakkında yakalanma kararı olan Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan tüm Türkiye’de aranmaya başlandı.

Banka soyguncusu terörist Yusuf Aslan, 12 Mart 1971'deki muhtıradan 4 gün sonra Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalandı. Bundan bir hafta sonra da İnan, Kayseri'de yakalandı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gezmiş, Aslan ve İnan; Ankara 1 No.'lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafından yargılandı. CHP’nin kalemşoru Livaneli, banka soyguncusu terörist Yusuf Arslan ile ilgili ‘Şarkışla’ adlı bir şarkı yaptı.

Yaptığı şarkıda Şanlı Türk askerine ‘Uzatmalı itin biri’ diye yer veren Livaneli “akl-ı selim sahibi tüm İstanbulluları Ekrem İmamoğlu’na oy vermeye davet ediyorum.” diye bir çağrı yaptı.

İmamoğlu’na oy isteyen Livaneli’nin banka soyguncusu teröristleri öven şarkısının sözlerinin bir kısmı şöyle;

 

Gece Elmalı'da kalmış

Hamamcı Ali'yi sormuş

Uzatmalı itin biri (Türk Askeri)

Yusuf'u gaflette vurmuş

Uzatmalı itin biri

Yusuf'u gaflette vurmuş

N'olayıdım n'olayıdım

Okur yazar olayıdım

Deniz mahkemeye düşmüş

Avukatı ben olaydım

Yusuf mahkemeye düşmüş

Avukatı ben olaydım.

Zülfü Livaneli'nin Demirtaş güzellemesi büyük tepki topladı! Methiyeler düzdü, cevabını aldı
Zülfü Livaneli'nin Demirtaş güzellemesi büyük tepki topladı! Methiyeler düzdü, cevabını aldı

Gündem

Zülfü Livaneli'nin Demirtaş güzellemesi büyük tepki topladı! Methiyeler düzdü, cevabını aldı

Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Zülfü Livaneli artık sittin sene insan içine çıkamaz
Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Zülfü Livaneli artık sittin sene insan içine çıkamaz

Medya

Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Zülfü Livaneli artık sittin sene insan içine çıkamaz

CHP amigosu Zülfü Livaneli’nin o rezilliği bütün milleti ayağa kaldırdı! Kendine gel be adam
CHP amigosu Zülfü Livaneli’nin o rezilliği bütün milleti ayağa kaldırdı! Kendine gel be adam

Medya

CHP amigosu Zülfü Livaneli’nin o rezilliği bütün milleti ayağa kaldırdı! Kendine gel be adam

İşte CHP zihniyeti! Halka tepeden bakan Zülfü Livaneli'den Anadolu insanına hakaret
İşte CHP zihniyeti! Halka tepeden bakan Zülfü Livaneli'den Anadolu insanına hakaret

Gündem

İşte CHP zihniyeti! Halka tepeden bakan Zülfü Livaneli'den Anadolu insanına hakaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

ALLAH KURUMUN YAR YARDIMCISI OLSUN! AMİN

SUAT

BU ŞARKIDAKİ KÜFRÜ AMERİKAN ASKERİNE YAPSAYDI DÜNYADAKİ HEMEN HEMEN EN MEDENİ ÜLKESİNDE BU ZİRZOP BU YAŞA KADAR GELEBİLİRMİYDİ
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23