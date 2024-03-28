Şanlı Türk askerine ‘Uzatmalı itin biri’ demişti! Dün banka soyguncusunun bugün Ekrem’in avukatı

Banka soyguncusu terörist için şarkılar yapan ve Şanlı Türk askerine “Uzatmalı itin biri” diyen “Yusuf mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım” diye yırtınan Zülfü Livaneli, yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbullulara sandığa gitme çağrısında bulundu. “Otuz yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için akl-ı selim sahibi tüm İstanbulluları Ekrem İmamoğlu’na oy vermeye davet ediyorum.” diyen Linaveli, banka soyguncusu teröristlerin avukatlığından sonra İmamoğlu’nun da avukatlığını üstlendi.

Ocak 1971'de THKO adına Ankara'da bir banka soygunu gerçekleştirerek kaçan ve hakkında yakalanma kararı olan Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan tüm Türkiye’de aranmaya başlandı.

Banka soyguncusu terörist Yusuf Aslan, 12 Mart 1971'deki muhtıradan 4 gün sonra Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalandı. Bundan bir hafta sonra da İnan, Kayseri'de yakalandı.



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Gezmiş, Aslan ve İnan; Ankara 1 No.'lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafından yargılandı. CHP’nin kalemşoru Livaneli, banka soyguncusu terörist Yusuf Arslan ile ilgili ‘Şarkışla’ adlı bir şarkı yaptı.

Yaptığı şarkıda Şanlı Türk askerine ‘Uzatmalı itin biri’ diye yer veren Livaneli “akl-ı selim sahibi tüm İstanbulluları Ekrem İmamoğlu’na oy vermeye davet ediyorum.” diye bir çağrı yaptı.

İmamoğlu’na oy isteyen Livaneli’nin banka soyguncusu teröristleri öven şarkısının sözlerinin bir kısmı şöyle;

Gece Elmalı'da kalmış

Hamamcı Ali'yi sormuş

Uzatmalı itin biri (Türk Askeri)

Yusuf'u gaflette vurmuş

Uzatmalı itin biri

Yusuf'u gaflette vurmuş

N'olayıdım n'olayıdım

Okur yazar olayıdım

Deniz mahkemeye düşmüş

Avukatı ben olaydım

Yusuf mahkemeye düşmüş

Avukatı ben olaydım.