  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şanlı Galatasaray'da Pendik mesaisi başladı
Spor

Şanlı Galatasaray'da Pendik mesaisi başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-30 16:43:00 -
Şanlı Galatasaray'da Pendik mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23