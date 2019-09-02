SANKON yönetimi belirlendi Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) olağanüstü kurulunun ardından yönetim kurulu belli oldu.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) olağanüstü kurulunun ardından yönetim kurulu belli oldu.

Uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan SANKON olağanüstü kurula giderek yeni başkanını seçti. Oy birliğiyle yeni genel başkan seçilen Ferudun Cevahiroğlu kurmaylarını belirledi. Bu kapsamda 200 kişiden oluşan yeni yönetim kurulu belirlenerek kurul içerisinde kurmay takımı oluşturuldu.

Genel başkan vekili görevine Orhan Beşiktepe getirilirken, genel sekreterlik görevine Selçuk Burçluoğlu getirildi. Öte yandan, genel başkan yardımcılığı görevine Alpay Gürel, Müjdat Kayayerli, Bent Ahlat, İbrahim Halil Tutak, Eyüphan Gündoğdu, MuratUygur, Kemal Balcıoğlu, Tevfik Teceren olmak üzere 8 kişi görevlendirildi.

SANKON Genel Başkanı genç iş adamı Ferudun Cevahiroğlu yeni kurmaylarına görevlerinde başarılar diledi.

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