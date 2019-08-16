SANKON 18 Ağustos Pazar günü genel kurula gidiyor

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul ile yeni başkanını seçecek. Genel kurulda SANKON İcra Kurulu Başkanı Ferudun Cevahiroğlu tek aday olacak.

Türkiye’nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından SANKON olağanüstü genel kurula gidiyor. Genel merkezi Ankara’da olan SANKON’un Afrika kıtası, Arap yarımadası, Orta Asya ve Avrupa’da birçok ülke ile ABD’de temsilciliği bulunuyor. SANKON dünyanın çok sayıda küresel güçlü organizasyonlarının Türkiye’deki stratejik ortaklarından birisi olup, Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Türkiye’nin destek ve katkılarıyla Arap Birliği, Afrika Birliği ve dünya devletlerinin Ankara Büyükelçilikleriyle işbirliği yaparak düzenli olarak gerçekleştirdiği Ankara’da uluslararası ekonomik işbirliği konferansları ile gündeme geldi.

SANKON Genel Merkezinden yapılan açıklamada Türkiye’deki ve dünyadaki bütün temsilciliklerin 18 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü genel kurulda kuruluşun İcra Kurulu Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladıkları belirtildi. Genel kurulun Cevahiroğlu’nun tek liste adaylığı ile yapılacağı da kaydedildi.

Ferudun Cevahiroğlu kimdir?

SANKON Genel Başkanlığına 18 Ağustos ta oturacak olan genç iş adamı Ferudun Cevahiroğlu, ilk, orta ve lise eğitimini memleketi Kahramanmaraş’ta tamamladı. Üniversiteyi KKTC’de bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde okudu.

2004-2007 yılları arasında KKTC Öğrenci Birliği Genel Başkanlığı yaptı. 2007 yılında Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonlarından birisi olan Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanlığına seçildi.

1 Ocak 2017’de SANKON Genel Kurulunda İcra Kurulu başkanlığına seçildi. Görev süresi boyunca 100 dünya devleti ile Türkiye arasında uluslararası ticaret anlaşmaları ve iş birliği protokolleri yaptı. Cevahiroğlu’nun Türkiye’de ve yurt dışında inşaat, proje, savunma sanayi, turizm, ithalat ve ihracat alanlarında faaliyet gösteren şirketleri bulunuyor.