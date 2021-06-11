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Eğitim SANKO Üniversitesi'nin gururu! Sağlık bilimleri fakültesinin iki bölümü akredite edildi
Eğitim

SANKO Üniversitesi'nin gururu! Sağlık bilimleri fakültesinin iki bölümü akredite edildi

SANKO Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin akredite edilmesinin gururu yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 08:46:00 -
SANKO Üniversitesi'nin gururu! Sağlık bilimleri fakültesinin iki bölümü akredite edildi

Buğra Kardan

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, akredite belgelerinin tüm dünyada geçerli olduğunu belirtti. Dağlı, belgelerin bağımsız Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından yapılan titiz inceleme sonucu verildiğini söyledi.

Kalitemiz ortada

Dağlı, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerince sürdürdürülen öğretim faaliyetlerinin akredite edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Dağlı, “Akredite belgelerimiz, bölümlerimizde dünya standartlarındaki eğitim ve uygulamanın kalitesini ortaya koymuştur” dedi.

Personele tebrik

Akademik ve idari kadroyu, öğrencilere sunulan eğitim ile destek hizmetlerinin kalite noktasında bütünleşen başarılarından dolayı kutlayan Dağlı, “Hem üniversitemizin kuruluşunda hem de sonraki süreçte desteklerini gördüğümüz, Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyet üyelerine müteşekkirim. Üniversitemizin kurucu iradesi Konukoğlu Ailesi’ne de” diye konuştu.

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon, eğitim programının niteliğinin sistematik yaklaşımla güvence altına alınması için geliştirilen bir yöntem. Kurumsal gelişimler için hedefler sunan akreditasyon, eğitim ve öğretim standartlarının da bir kalite göstergesi kabul ediliyor. Akredite programlar ve kurumlar, enine boyuna inceleniyor. Kurumsal programların kalitesini gösteren standartlara ve politikalara sürekli uyum sağlamak için düzenli olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf olmak üzere 207 üniversitenin bugüne kadar 11’inin Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 13’ünün Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akredite oldu.
Yeni Akit Gazetesi

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