  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sanko Park 7. Geleneksel Resim Yarışması sonuçları açıklandı

Gaziantep’in kalbi Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği online resim yarışması sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:49:01 -
Sanko Park 7. Geleneksel Resim Yarışması sonuçları açıklandı

Gaziantep’in kalbi Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği online resim yarışması sonuçları açıklandı.


Sanko Park 7. Geleneksel Resim Yarışması, COVID-19 virüsünün bulaşma riski önlemleri dolayısıyla bu yıl iki yaş grubunda online olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, serbest tema ile çizdikleri resimleri ve çizerken çektikleri videoları sosyal medya platformu olan Instagram’dan direkt mesaj aracılığıyla ileterek yarışmaya katıldı. Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen ve Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım’dan oluşan jüri, 5-8 yaş grubunda 57, 9-12 yaş grubunda 80 olmak üzere toplam 137 resmi değerlendirdi. 5-8 yaş grubunda Zeynep Çimer, Öykü Tekbaş ve Zeynep Sönmez, 9-12 yaş grubunda Öykü Melek Özefe, Yusuf Kerem Sökmen ve Yiğit Diken ilk üç sırayı paylaştı.


Yarışmanın birincilerine iPad, ikincilerine Xbox One S, üçüncülerine ise Instax Mini 9 armağan edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı