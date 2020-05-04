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SANKO Okulları öğrencilerinin resim başarısı

SANKO Park Alışveriş Merkezi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında online olarak düzenlediği resim yarışmasında, 9-12 yaş kategorisinde SANKO Okulları öğrencilerinden Öykü Melek Özefe birinci, Yiğit Diken üçüncü oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:20:35 -
SANKO Okulları öğrencilerinin resim başarısı

SANKO Park Alışveriş Merkezi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında online olarak düzenlediği resim yarışmasında, 9-12 yaş kategorisinde SANKO Okulları öğrencilerinden Öykü Melek Özefe birinci, Yiğit Diken üçüncü oldu.


Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü Yıl Fönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resim yarışması, COVID-19 virüsünün bulaşma riski önlemleri kapsamında bu yıl online olarak gerçekleştirildi.


Katılımcıların, serbest tema ile çizdikleri resimleri ve çizerken çektikleri videoları sosyal medya platformundan SANKO Park’a mesaj göndererek katıldığı yarışmada, SANKO Okulları öğrencisi Öykü Melek Özefe birincilik ödülü olarak iPad, Yiğit Diken ise üçüncülük ödülü olarak Instax Mini 9 kazandı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yarışmada derece elde eden öğrencilerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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