SANKO Okulları öğrencileri hem çizdi hem de anlattı

İzmir Özel Bilset Okullarının düzenlediği “Geleceğini Çiz ve Onu Bize Anlat” konulu resim yarışmasında SANKO Okulları öğrencisi Nazenin Söylemez ikinci, Havin Melis Sönmez üçüncü oldu.

İki aşamada gerçekleşen yarışmanın ilk aşamasında öğrenciler geleceği resmetti. İlk aşamayı geçen SANKO Okulları öğrencileri ikinci aşamada kendi yaş kategorisindeki 13 öğrenci içinde yer alarak online bağlantı ile resimlerinde, nasıl bir gelecek ifade ettiklerini büyük bir başarı ile anlattı.

İkinci aşamanın sonunda SANKO Okulları öğrencilerinden Nazenin Söylemez ikincilik, Havin Melis Sönmez ise üçüncülük derecesi elde etti.

SANKO İlkokulu Müdürü Hülya Bingül, iki aşamada gerçekleşen yarışmada öğrencilerinin hem geleceği resmettiklerini hem de güçlü bir şekilde resimleri anlatarak güzel bir başarı sağladıklarını söyledi.