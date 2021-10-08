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Ekonomi Sanko Enerji Grubu’ndan “beslenme istasyonları”
Ekonomi

Sanko Enerji Grubu’ndan “beslenme istasyonları”

Sanko Enerji Grubu, Manisa’nın Salihli ilçesinde 20 ayrı noktaya sokak hayvanlarına taze su ve mama sağlayacak “beslenme istasyonları” kuracak.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 15:35:00 -
Sanko Enerji Grubu’ndan “beslenme istasyonları”

Grubun, Salihli Belediyesi iş birliğiyle geliştirdiği proje kapsamında, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde insanlarla yakın yaşayan sokak hayvanları için “beslenme istasyonları”nın kurulumu hazırlıklarına başladığı belirtildi. Söz konusu projeye özel olarak yapılan bir tasarımla giydirilen istasyonların belediye tarafından belirlenen noktalara monte edileceği kaydedildi. Sanko Enerji Grubu Genel Müdür Yardımcısı Sedef Karagöz, doğayı ve canlı hayatını iyileştirecek projelere açık olduklarını belirterek, “Salihli Belediyesi ile birlikte geliştirdiğimiz bu projeyi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bugün başlatmak istedik. Amacımız zor şartlarda yaşayan sokak hayvanlarının en azından su ve besin bulmasını kolaylaştırmak. İlçede beslenme istasyonlarının yerleştirilmesine başlandı. Salihli Belediyesi’nin uygun gördüğü 20 noktaya bu istasyonları yerleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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