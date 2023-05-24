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Siyaset Sanki oy vermeyen 8 milyon kişi CHP’li! Sözcü tüm tuşlara basıyor
Siyaset

Sanki oy vermeyen 8 milyon kişi CHP’li! Sözcü tüm tuşlara basıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-24 23:57:00 -
Sanki oy vermeyen 8 milyon kişi CHP’li! Sözcü tüm tuşlara basıyor

Sözcü gazetesi, Bekir Coşkun'un yaşarken yazdığı bir yazısını yeniden yayınlayarak, sandığa gitmeyen 8 milyon vatandaşın 8 milyonu da CHP'liymiş gibi algıya soyundu.

Sözcü gazetesi, "Merhum yazarımız Bekir Coşkun böyle uyarmıştı: Yatma" başlığını kullandı.

Coşkun'un yaşarken bünyesindeki hezeyanlarını aktardığı 3 Ocak 2015 tarihli yazısını tekrar yayınlayan Sözcü, sandığa gitmeyen 8 milyon vatandaşın 8 milyonu da CHP'liymiş gibi algı oluşturdu.

Yazının son bölümünde "Bu satırları iyi oku, ayağa kalk, demokrasi için oyunu kullanmayı unutma, 28 Mayıs'ta sandığa git." dedi.

Bekir Coşkun'un yaşarken hissettiği rahatsızlıklardan birisi: Bir gece yatıp kalktık... Laiklik yok... Devlet tekbirle açılıyor...
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