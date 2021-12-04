Sanki otobüs: Yolcular aşağı inip uçağı itti
Nepal'de lastiği patlayan uçak, yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı. Sıra dışı görüntüler sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi.
Nepal Bajura Havaalanında lastiği patlayan uçak, yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı. Sıra dışı görüntüler sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi. Görenleri hayrete düşüren görüntüler Nepal'den geldi. Bajura Havaalanında Tara Air'e ait bir uçağın lastiği patladı. Llastiği patlayan uçak, yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı.
Nepalli Gazeteci Sushil Bhattarai, Twin Otter tipi uçağın pistin ortasında kaldığını, uçağın pisti işgal etmesinin ardından yolcuların ve güvenlik görevlilerinin uçak krizini çözmek için bir araya geldiğini aktardı.