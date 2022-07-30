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Yerel Sanki müze yok yok! Tarihi eserleri 2 milyon TL'ye satmaya çalışanlar yakalandı
Yerel

Sanki müze yok yok! Tarihi eserleri 2 milyon TL'ye satmaya çalışanlar yakalandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çalıntı tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi yanlarında bulundurdukları 88 parça tarihi eserlerle beraber yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 17:31:00 -
Sanki müze yok yok! Tarihi eserleri 2 milyon TL'ye satmaya çalışanlar yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce, Çınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 2 milyon TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde etti.

Şüpheliler, Çınar-Cumhuriyet Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 42 adet bronz sikke, 10 adet bronz yüzük ve 36 adet obje olmak üzere toplam 88 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilerek yakalanan 4 şüpheli hakkında inceleme başlatıldı. (İLKHA)

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