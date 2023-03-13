Sanki CHP'li belediye yönetiyor... Paris çöpe boğuldu!

Paris'te çöpçüler grevde. Konteynerler doldu, taştı, çöp dağları oluştu. Sokaklar çöp yığınlarından geçilmiyor.

Fransa'nın gündeminde emeklilik yasa tasarısı var. Tasarı, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngörüyor.

Halen yürürlükte olan yasaya göre yıpratıcı işlerde çalışanlar daha erken emeklilik hakkı kazanıyor. Çöp toplama işi de yıpratıcı meslekler arasında. Fransa'da çöpçüler 57 yaşında emekli oluyor. Ancak yasa tasarısı kabul edilirse onların da emekliliği iki yıl gecikecek.

Sendikalar, çöpçülerin yaşam süresinin ortalamanın 12-17 yıl altında olduğuna dikkat çekiyor. Yani 59 yaş, çöp toplayan belediye işçileri için mezarda emeklilik anlamına geliyor. Belediye işçileri bu yüzden greve gitti. Paris sokaklarında çöpler birikti.

Paris halkı, sokaklarda biriken tonlarca çöpten ve kötü kokudan rahatsız olsa da işçilere hak veriyor.

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