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Saniyeler içinde sakinleşmenize yardımcı olacak çay!

Çarkıfelek bitkisiyle hazırlayacağınız bir fincan çay saniyeler içinde sakinleşmenize yardımcı olacak.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:34
Saniyeler içinde sakinleşmenize yardımcı olacak çay!

Hayatımız koşturmacayla geçiyor. Yaş ilerledikçe zaman yetmez hale geliyor. İster çalışın ister ev hanımı olun büyük bir stresi omuzlarınızda taşırsınız. Stres, kaygı, gerginlik bir araya gelince de öfke kontrolü güçleşir. İşte, böyle anlarda doğal yöntemler işinize bir hayli yarayabilir. Papatya ve naneden çok daha sakinleştirici olan çarkıfelek bitkisi bir diğer adıyla passifloradan bir fincan içmek inanın tüm öfkenizi ortadan kaldıracaktır.

Çarkıfelek bitkisi / passiflora faydaları nelerdir?

Zihni sakinleştirir

Yapılan birçok bilimsel çalışma çarkıfelek bitkisinin beynin aktivitelerini azalttığını ve böylelikle kişiyi sakinleştirdiğini kanıtlamıştır.

Mideyi yatıştırır

Ölçülü tüketildiğinde çarkıfelek bitkisi mideyi rahatlatır.

Uykusuzluğa son

Düzenli tüketildiğinde çarkıfelek bitkisi uykusuzluk sorununu tedavi eder.

Regl ağrısını keser

Beyni ve mideyi sakinleştiren çarkıfelek bitkisi ayrıca regl sancılarını da hafifletir.

Yan etkileri nelerdir?

  • Uyuklama
  • Baş dönmesi
  • Bilinçte karışıklık

Hamileler çarkıfelek bitkisi çayı içebilir mi?

Birçok bitki gibi çarkıfelek bitkisi de gebeler tarafından kesinlikle tüketilmemeli. Bu çay düşüğe ve doğum kusurlarına yol açabilir.

Çarkıfelek bitkisi / passiflora çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı kuru çarkıfelek bitkisi
  • 1 bardak kaynar su

Bir bardak kaynar suyun içerisine çarkıfelek bitkisini atın ve 7-8 dakika demlenmesini bekleyin. Demlenen çayı süzün. Arzu ederseniz çayınızı bal ve tarçınla lezzetlendirebilirsiniz.

Aman dikkat!

Son derece güçlü etkiye sahip olan bu çayı günde bir fincandan daha fazla tüketmeyin.

 

 

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:34
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