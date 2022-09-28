Saniyeler içinde öldürüyor! Yılan zehrinden 10 kat etkili! Bu ağaçtan düşen bir damla bile katliama sebep olur

Daha önce zehirli olan, hatta zehiri ile ünlenen birçok bitki ya da hayvan duymuş olabilirsiniz. Ama şimdi tüm bildiklerinizi unutun. Sizi bir damlası ile anında bir katliam yapacak kadar etkili olan Manchineel Ağacı ile tanıştıralım. Gövdesinden akan zehir ile Guinness Rekorlar Kitabına giren bu ağaç Florida, Bahama, Karayibler, Orta Amerika ve Güney Amerika gibi bölgelerde bulunuyor. Tabiki yanına yaklaşmak ya da gövdesinden akan sıvıya dokunmak kesinlikle yasak!

Yanlışlıkla dokunsanız bile sonuçları vahim

Bu katil ağaçtan etkilenmek için dokunmak bile yetiyor. Yanlışlıkla eliniz bu ağaca değse hemen cildinizde bir kızarıklık ve derinizde bir dökülme meydana geliyor. Titreme ile başlayan ilk belirtiyi bazen ateş takip ediyor. Hatta bu ağaca bir kez dokunanlar yarattığı etkiden dolayı yoğun bakıma kadar gidebiliyorlar.

Yılan zehrinden on kat etkili

Peki bu ağacın gövdesinden akan zehirli sıvı elinize ya da vücudunuzda bir yere denk geldi! Şimdi ne olacak...Vücut bu zehire karşı kısa süre içinde tepki veriyor ve kabarcıklar halinde su toplamaya başlıyor. Eğer yağmur yağarken ağaca yaklaşır ve ağaçtan sıçrayan bir yağmur damlasına maruz kalırsanız, yine tehlike altındasınız demektir aman dikkat!

Katil ağacın meyvesi de zehirli

Yanan bir Manchineel ağacının dumanı göze temas ederse, körlüğe bile sebep olabiliyor. Eğer ki yanlışlıkla bu ağacın meyvesini ısırdıysanız ölümle sonuçlanan komplikasyonlar yaratabilir. Bu yüzden ağacın bulunduğu bölgelerde özel güvenlik önlemleri alınıyor ve her yere uyarı yazıları yazılıyor. Eğer sizin yolunuzda bir gün bu taraflara düşerse aman bu katil ağaçtan uzak durun!