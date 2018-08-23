Saniyeler içinde olan oldu! Rögara düşürdü ve...

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, araç trafiğinin yoğun olduğu yolda bulunan bir rögarın kapağının olmadığını gördü. Önlem almak isteyen vatandaş, yakında bulduğu uyarı levhasını alarak rögara doğru hareket etti. Ağır olan levhayı taşımakta güçlük çeken vatandaş, bir anlık sert hareketle levhayı elinden kaçırdı.

Levha, rögarın içine düşerken o anlar ise çevredeki esnafın güvenlik kameralarına yansıdı. Esnafın paylaştığı görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntü, izleyenleri güldürdü.