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Gündem Saniyeler içinde belirdi ve birden yok oldu! Kılıçdaroğlu’nun arkasına dikkat
Gündem

Saniyeler içinde belirdi ve birden yok oldu! Kılıçdaroğlu’nun arkasına dikkat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen konferansta konuşma yaptığı sırada arkada beliren görüntü dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:33:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki tören sonrası CHP Balkan Masası tarafından Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı"na katıldı.

Konferansta Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında arkada bölümde beliren bir görüntü dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu konuşmasına devam ederken kadraja dikkat çeken bir hareket yansıdı. CHP liderinin arkasında bulunan karartıda beyaz bir nesne görünüp ardından kayboldu.

İlk bakışta anlaşılmayan görüntünün elinde çiçek taşıyan birisi olduğu tahmin ediliyor.

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Yorumlar

yorumcu

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Necati

Akit baştan sona komedisin yemin ederim.
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