Saniyede 1.7 km hızla giden süpersonik füzeler dengeleri altüst edecek! Türkiye harekete geçti!

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla hayatımıza giren konulardan biri de hipersonik füzeler oldu. Rusya, savaşın henüz başında Ukrayna'nın batısında hipersonik füze kullandıklarını iddia etmiş, ABD de Rusya'nın bu füzeyi defalarca kullandığını öne sürmüştü. Özellikleri açıklanmasa da Rusya'nın elinde bu tarz füzelerin olduğu biliniyordu. ABD de hipersonik füze çalışmalarını sürdürürken, bu füzelerle ilgili önemli bir duyuru yapıldı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon kısa süre önce yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri için yeni bir hipersonik silah üretimi konusunda ABD'li silah firması Raytheon ile 1 milyar dolarlık bir anlaşma yapılacağını duyurdu. Raytheon'un silah sistemini geliştirmeyi Mart 2027'ye kadar tamamlaması bekleniyor.

SCRAMJET MOTORLARI İLE SESİN 5 KATI HIZ: SANİYEDE 1.7 KM HIZLA GİDİYOR

Haberglobal'ın aktardığı habere göre: BBC muhabiri ve aynı zamanda güvenlik uzmanı Frank Gardner, hipersonik füzeler için "Adından da anlaşılacağı gibi, muazzam bir hızla hareket ederler, 5 mach (ses hızının 5 katı ya da saatte 6 bin 125 km) veya daha yüksek hızlara çıkabilirler. Bu hız da saniyede yaklaşık 1.7 kilometre hıza eşit" diyor. Füzelerin geleneksel bir patlayıcı veya nükleer silah başlığı taşıyabileceklerini söyleyen Gardner ayrıca söz konusu füzelerin havadan, denizden veya karadan fırlatılabileceklerini ifade ediyor.

Bu füzeler, aldığı havayı sıkıştırarak yakıtla birleştiren ve böylece 5 mach ve üzeri itki gücü sağlayan 'scramjet' motoru kullanıyor. Bu yüzden scramjet motorlu füzelere "hava soluyan tahrikli seyir füzeleri" deniliyor. Bu tarz seyir füzeleri, motorları sayesinde standart balistik füzelerin aksine havada manevra yapma yeteneğine de sahip.

(Rusya'nın hipersonik olduğunu iddia ettiği Kh-47M2 Kinzhal füzesi 2020 yılında ilk kez görüntülenmişti)

Raytheon'un Pentagon'un İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı ile birlikte geliştirdiği hipersonik hava soluyan seyir füzesi (HACM), ses hızının beş katına ulaşmak için scramjet motorlarını kullanacak. Raytheon'un HAMC füzesinin ilk testi Eylül 2021'de yapılmıştı. İkinci testi de ağustos ayında yapılan bu füzenin, testte 5 mach hızını aştığı belirtiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, Kongre Araştırma Servisi tarafından hazırlanan bir rapora göre, yeni hipersonik seyir füzesinin hem savaş jetlerinde hem de bombardıman uçaklarında kullanılabileceğini belirtti.

ABD'nin geliştirdiği bir diğer hipersonik füze olan ve Lockheed Martin firmasının ürettiği ARRW hava füzeleri de scramjet motoruna sahip. 1600 kilometre operasyon menzili olduğu öne sürülen bu füzelerin de testlerde 5 mach'in üstünde bir sürate çıktığı ifade ediliyor. Henüz test aşamasında olan bu füzelerin ilkinin 2023'te ABD Hava Kuvvetleri envanterine alınması planlanıyor.

DENGELERİ ALTÜST EDECEK: TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Haber Global'in derlediği habere göre, sadece ABD'nin değil başka ülkelerin de scramjet motorlu hipersonik füze çalışmaları bulunuyor. ABD istihbaratı, Çin'in hipersonik silahlara büyük yatırım yaptığını öne sürüyor. ABD'li kaynakların iddiasına göre, Çin'in geçtiğimiz yıl yaptığı kıtalararası hipersonik füze denemesinde alçak dünya yörüngesine çıkan füze gezegenin etrafında bir tur attı. Ancak füze ve bu deneme ile ilgili hiçbir detay mevcut değil.

Rusya ise, geçtiğimiz yıllarda tanıttığı havadan atılan Kinzhal füzesinin bir hipersonik füze olduğunu savunuyor. Ancak ABD merkezli Insider sitesinde yayımlanan bir makalede, söz konusu füzenin yüksek hızlara ulaşabilen eski teknoloji bir balistik füze olduğu öne sürülüyor. Rusya geçen yıl hipersonik olduğunu iddia ettiği Zircon gemi savar füzesinin de test görüntülerini yayınlamıştı. Çin, Rusya ve ABD dışında Fransa, Almanya, Avustralya gibi ülkeler de hipersonik füze çalışmaları yürütüyor.

Türkiye'de de bu tarz hipersonik füzelerin ve bunlara itki gücü sağlayacak motorların yapımı planlanıyor.

TÜBİTAK-SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, verdiği bir demeçte, scramjet motorların bir alt seviyesi olan ramjet motorlar ile ilgili Türkiye'deki çalışmaların bu sene sonuca ulaşacağını söylüyor. Okumuş, scramjet motorlar için kavramsal çalışmaların da devam ettiğini belirtiyor.