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Saniye saniye kaydedildi! Az daha facia yaşanacaktı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 10:17:00 -

Depremde ağır hasar alan 7 katlı binanın yıkım çalışmasını görmeyen bir vatandaşın yaşadığı panik böyle görüntülendi.

Depremin vurduğu Hatay’da 7 katlı binanın yıkımı esnasında bir vatandaşın yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da yaşanmıştı. Antakya’da zarar gören binlerce ağır hasarlı binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçe merkezinde 7 katlı binanın yıkımı iş makinasıyla kolonlarına zarar verilerek gerçekleştirildi. Yıkımı sonradan fark eden yaşlı bir vatandaşın çökme esnasında yaşadığı panikse cep telefonu kamerasına yansıdı.

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