Saniye saniye kameralara yansıdı! Böyle imha edildi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir uçaksavar sistemini daha imha etti. O anlara kameralara yansıdı.
İşgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırının ardından dost ülkenin başlattığı harekat devam ediyor. Her geçen gün Ermensitan'a ağır kayıplar verdiren Azerbaycan, bugün yine bir hava savunma sistemini imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan’a ait “M-55” uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi.
Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.