Sanık adliyeyi boyatıyor

Turkhaber gazetesinde yayınlanan habere göre, 25 Aralık 2018 saat 14.27 de Büyükçekmece Adliyesi ve Başsavcılık binasında müracaat savcılarının olduğu katta çekilen fotoğraflarda adliyenin boya badanasının yapıldığı görüldü. Boya işlemi yapanlar, kendilerini Büyükçekmece Belediyesi'nin görevlendirdiğini belirtirlerken, belediye başkanı Hasan Akgün'ün, aynı adliyedeki onlarca ceza davası akıllara geldi.

Hakkında ihaleye fesat karıştırmadan, görevi suistimal suçuna kadar onlarca suçlama sebebi ile yargılandığı adliyeyi boyatan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, sanık olduğu dava dosyalarının bu boyama işleminden ne yönde etkileneceği merak ediliyor.