Sani Şener en iyi CEO seçildi

Şirketin icra kurulu başkanı Sani Şener de gelişmekte olan piyasalarda ulaştırma sektöründe ‘En İyi CEO’ seçildi. TAV olarak yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirten Şener, “Bu çalışmalarımızın kurumsal yatırımcılar ve analistler nezdinde karşılık görmüş olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.