Sani Şener en iyi CEO seçildi
TAV Havalimanları, Institutional Investor tarafından düzenlenen EMEA 2018 anketinde toplam 7 kategoride sıralamaya girerek ‘En Saygın Şirketler’ arasında gösterildi.15 Temmuz 2018 Pazar 11:10
Şirketin icra kurulu başkanı Sani Şener de gelişmekte olan piyasalarda ulaştırma sektöründe ‘En İyi CEO’ seçildi. TAV olarak yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirten Şener, “Bu çalışmalarımızın kurumsal yatırımcılar ve analistler nezdinde karşılık görmüş olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.
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